Calciomercato Milan, c’è il sì: arriva un ‘nemico’ a gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Calciomercato Milan, dopo Zlatan Ibrahimovic segue un altro colpo in attacco: secondo le ultimissime indiscrezioni, c’è già il sì del giocatore pronto a sbarcare in rossonero. E’ Matteo Politano il nuovo grande obiettivo del Milan per gennaio. Un Diavolo disperato bussa così alla porta dei ‘nemici’ dell’Inter per uscire dalla crisi. Preso Zlatan Ibrahimovic, l’obiettivo … L'articolo Calciomercato Milan, c’è il sì: arriva un ‘nemico’ a gennaio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione -