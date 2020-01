Borrelli a San Martino tra la gente: speranze e promesse per il futuro (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Quando arriva a San Martino Valle Caudina, Angelo Borrelli viene circondato da persone in cerca di conforto. Il capo della protezione civile viene immediatamente fermato da un uomo che gli consegna una lettera, poi ha modo di vedere con i suoi stessi occhi i danni provocati dall’esondazione del 21 dicembre scorso. Soltanto per un puro esercizio del caso alla catastrofe ambientale non si unirono tragedie umane. Quaranta persone hanno dovuto rinunciare alla propria abitazione, una rimase ferita, eppure sono cifre che si sgretolano dinanzi all’idea di quel che sarebbe potuto accadere. La visita di Borrelli e del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, era volta proprio allo studio del fenomeno e alla prevenzione. “Dopo aver fatto tutto ciò che si poteva per la messa in sicurezza immediata, vanno studiati tutti gli elementi ... Leggi la notizia su anteprima24

Orticalab : Il Capo Angelo Borrelli, fa tappa a San Martina Valle Caudina per toccare con mano gli effetti dell’esondazione del… - ilCiriaco : #Irpinia Alluvione San Martino, Borrelli: “Stessa gravità di Sarno e Quindici, metteremo la popolazione al sicuro”… - Retesei : San Martino V.C.. Borrelli prende atto della situazione, c’è molto da lavorare -