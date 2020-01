Barbara D’Urso svelato compagno misterioso: “Ieri sera ci siamo fidanzati” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Questo articolo Barbara D’Urso svelato compagno misterioso: “Ieri sera ci siamo fidanzati” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso ha creato il panico con l’annuncio del suo fidanzamento e ha deciso di svelare l’identità del suo compagno misterioso. In molti hanno gioito alla notizia che Barbara D’Urso avesse finalmente trovato l’amore, da tempo lamentava di non trovare un fidanzato e fino a poco sembrava che avesse trovato l’uomo della sua vita. Barbara … Leggi la notizia su youmovies

