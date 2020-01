Atp Cup 2020: Serbia-Russia si contendono un posto per la finale. Scontro stellare tra Djokovic e Medvedev (Di venerdì 10 gennaio 2020) Siamo giunti ormai alla fase finale di questa appassionante Atp Cup 2020. Nella notte andrà in scena la super sfida tra Serbia-Russia due delle nazionali più competitive che hanno partecipato alla manifestazione. Scenderanno in campo nel primo match Dusan Lajovic e Karen Khachanov. Il tennista serbo è stato quasi perfetto sin qui, nelle quattro partite disputate ha perso una sola volta contro Paire. Il russo è stato capace di fare ancora meglio completando il percorso perfetto. Un match che si preannuncia decisamente equilibrato e spettacolare. Il numero 34 del mondo non può essere considerato il favorito nonostante le vittorie nei due precedenti, entrambi sulla terra rossa dove il 23enne si trova meno a suo agio. Khachanov ha dimostrato una grande solidità di gioco ma soffre quando viene messo sotto pressione, come dimostrato dal nostro Travaglia nella gara d’esordio. Il serbo, ... Leggi la notizia su oasport

Tartaruga1991L : ATP Cup:La Spagna in semifinale contro i padroni di casa dell'Australia, l'altra sarà tra Serbia-Russia. - IlmsgitSport : Atp Cup, la Spagna vince il doppio contro il Belgio e va in semifinale - ilmessaggeroit : Atp Cup, la Spagna vince il doppio contro il Belgio e va in semifinale -