Alla fine Sarraj viene a Roma (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo avere ricevuto nei giorni scorsi il generale Khalifa Haftar, Alla fine il premier Giuseppe Conte vedrà domani a Palazzo Chigi anche il premier del governo di Tripoli Fayez al-Sarraj.Un incontro, previsto nel pomeriggio, che avrebbe già dovuto svolgersi due giorni fa ma che era saltato all’ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l’accoglienza riservata al suo rivale.Irritazione che ora sembrerebbe essere rientrata, scrive l’ANSA: in un primo momento si era parlato di una visita del suo ministro dell’Interno del governo di accordo nazionale libico per lunedì. Poi è stato lo stesso Sarraj a rompere gli indugi e decidere di prendere un volo per Roma. L’ambasciatore libico presso l’Unione europea Hafed Gaddur ha riferito all’ANSA che sarebbe stato lo stesso Conte a invitare il premier ... Leggi la notizia su huffingtonpost

