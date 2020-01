Wanda Nara esplosiva al Grande Fratello | La moglie di Icardi si mette a nudo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non ha tradito le aspettative la signora Icardi che si è presentata con un sensualissimo abito nero fatto di pizzo e trasparenze. La prima puntata della IV edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio e non ha tradito le aspettative sotto ogni punto di vista. Il timoniere Alfonso Signorini si è trasformato in … L'articolo Wanda Nara esplosiva al Grande Fratello La moglie di Icardi si mette a nudo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

