Una Vita anticipazioni 12 gennaio: tutti temono che Telmo, Celia e Felipe siano morti (Di giovedì 9 gennaio 2020) La soap opera Una Vita ha ripreso ad andare regolarmente in onda su Canale 5 alle 14.10 circa e, stando alle anticipazioni, a partire dal 12 gennaio, andrà in onda anche di domenica. Il primo episodio domenicale dell’anno sarà particolarmente ricco di colpi di scena. L’evento di maggiore interesse sarà, sicuramente, la preoccupazione di tutti gli abitanti di Acacias circa le condizioni di salute di Celia, Felipe e Padre Telmo. Quest’ultimo, infatti, si è introdotto in casa loro per poterli curare, ma non darà più notizie. Una Vita spoiler: Lucia in pena per Telmo Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domenica 12 gennaio rivelano che Lucia sarà molto preoccupata per Telmo, poiché ha deciso di recarsi a casa di Celia e Felipe. Samuel, ovviamente, non accetterà di buon grado questa eccessiva apprensione della sua compagna. Allo scopo di rendersi utile, ... Leggi la notizia su kontrokultura

