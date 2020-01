Una mamma per amica, vi ricordate di Lorelai Gilmore? Ora la star è irriconoscibile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quanti di voi hanno visto “Una mamma per amica“? Chi non lo ha fatto deve assolutamente recuperare e immergersi nell’atmosfera anni ’90 di questa divertente e dolcissima serie tv. Vi ricordate di Lorelai Gilmore? La mamma di Rori e anche la sua migliore amica. Che fine ha fatto la star oggi e come si è trasformata nel tempo? Lorelai Gilmore irriconoscibile: la foto più chiacchierata Lauren Graham, così è il nome dell’attrice che interpreta Lorelai, è diventata famosa proprio grazie a questo ruolo. La serie è stata girata in moltissimi anni e ultimamente su Netflix sono uscite anche delle ulteriori puntate conclusive e ambientate dieci anni dopo. La star è cambiata molto negli ultimi tempi e alcune foto apparse sul web hanno insospettito i fan, che ricordavano un viso acqua e sapone e dai tratti fini. Negli ultimi scatti – come anche nel revivial ... Leggi la notizia su velvetgossip

