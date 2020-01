Trump canta vittoria: sanzioni contro l’Iran, ma pronti alla pace (Di giovedì 9 gennaio 2020) Donald Trump canta vittoria, sottolineando la "debolezza" mostrata dall'Iran nella risposta militare all'omicidio del suo generale piu' importante, ma quella aperta tra Teheran e Washington sembra una partita a scacchi le cui pedine sono obiettivi e infrastrutture militari. La prima mossa - ed e' cio' che ha spiazzato l'Iran, la terra che il gioco degli scacchi lo ha affinato nel modo in cui oggi lo conosciamo - e' stata del presidente americano, che oggi ha raccolto i frutti del raid di venerdi' scorso e si e' detto "pronto alla pace con tutti quelli che la desiderano", ma era stato la Guida suprema della Repubblica islamica ad annunciare che "la notte scorsa e' stato dato uno schiaffo, ma queste azioni militari non bastano". L'approccio del presidente americano con il regime degli ayatollah sembra essere quello del 'bastone e carota', lo stesso adottato, con esiti fruttuosi per la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

