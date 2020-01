“Sono malato”. Justin Bieber lo confessa sui social e lo sconcerto è generale. Fan preoccupatissimi (Di giovedì 9 gennaio 2020) È malato. E la notizia delle sue condizioni di salute ha lasciato tutti sconvolti. Ma di chi stiamo parlando? Di uno dei ragazzi più amati del mondo. Justin Bieber ha fatto l’annuncio choc su Instagram. Con parole piuttosto crude Justin Bieber ha fatto sapere al mondo intero di avere una grave malattia. Si tratta di una patologia batterica piuttosto grave che aveva contratto anche una collega di Justin Bieber, Avril Lavigne. “Mentre molte persone hanno continuato a dire che Justin Bieber sembra una me**a, fatto di meth ecc. nessuno si è reso conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme – ha scritto il cantante su Instagram – Non solo, ho avuto un grave caso di mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello, la mia energia e salute generale. Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

