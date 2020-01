Soccavo, quattro arresti per omicidio di Camorra dal barbiere: i NOMI (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: quattro arresti nel clan Tommaselli per l’omicidio di Fortunato Sorianiello (avvenuto nel 2014 all’interno di un salone di barbiere). quattro arresti per l’omicidio di Fortunato Sorianiello, ucciso il 13 febbraio 2014 in un salone di barbiere nel quartiere napoletano di Soccavo. I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e personale della Squadra … L'articolo Soccavo, quattro arresti per omicidio di Camorra dal barbiere: i NOMI proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

