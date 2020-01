Semifinali Preolimpico volley 2020 oggi: Slovenia-Francia e Bulgaria-Germania. Orari, tv, programma e streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) oggi giovedì 9 gennaio si disputano le Semifinali del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley maschile. Alla Max Schmeling Halle di Berlino (Germania) andranno in scena due scontri roventi a eliminazione diretta, le due vincitrici staccheranno il biglietto per l’atto conclusivo di domani che metterà in palio l’unico posto a disposizione per i Giochi. Si preannunciano due partite di altissimo livello tecnico e aperte a qualsiasi risultato vista la caratura tecnica delle quattro formazioni che scenderanno in campo, pronte a darsi battaglia per continuare la rincorsa verso il Sol Levante: dopo un’accesa fase a gironi dove non sono mancate le sorprese, ora non si può più scherzare: si decide tutto in due scontri da dentro o fuori, bisogna assolutamente vincere per continuare a sognare. La giornata rovente delle Semifinali ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Volley, Preolimpico Europeo 2020: il calendario delle semifinali. Programma, orari e tv - zazoomnews : Volley Preolimpico Europeo 2020: il calendario delle semifinali. Programma orari e tv - #Volley #Preolimpico… - OA_Sport : Volley femminile, Preolimpico 2020: risultati e classifiche. Germania e Olanda vicine alle semifinali, la Turchia s… -