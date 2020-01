Sci di fondo, Coppa del Mondo Dresda 2020: qui Maja Dahlqvist e la Svezia sono dominanti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Tour de Ski è ormai alle spalle, ma la Coppa del Mondo di sci di fondo prosegue senza sosta. Le atlete sono attese da un appuntamento cittadino. Nel weekend si confronteranno infatti a Dresda, in Germania, con una due giorni interamente dedicata alle prove sprint. Qui storicamente le svedesi fanno la voce grossa e, in particolare, Maja Dahlqvist ha un palmares ricchissimo. Sprint cittadina e Germania in passato erano sinonimo di Düsseldorf, evento che all’inizio del XXI secolo guadagnò grandissima esposizione mediatica. Tra il 2002 e il 2007 l’appuntamento era infatti posizionato a fine ottobre e svolgeva la funzione di ouverture della Coppa del Mondo. Nel 2008 la prova fu spostata a dicembre, vivendo la sua ultima edizione nel 2011. Dopo 7 anni di pausa, la Germania è tornata a essere palcoscenico di sprint cittadine. Non più nell’occidentale Düsseldorf, bensì nell’orientale Dresda. ... Leggi la notizia su oasport

