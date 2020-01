Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: età, altezza, padre, fidanzata, soldi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Raphael Gualazzi è uno dei 24 artisti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, la settantesima, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020. Quarta volta sul palco dell'Ariston per Raphael Gualazzi, cantautore e sopraffino pianista jazz salito alla ribalta proprio durante la sua prima fortunata partecipazione al Festival della Canzone Italiana, datata 2011. Con la vittoria nella categoria Nuove Proposte grazie al brano Follia d'amore, è arrivata anche l'attenzione dei media, che tuttavia non sono riusciti negli anni a raccogliere molte informazioni sulla sua vita privata.Nato l'11 novembre 1981 ad Urbino, Raphael Gualazzi è figlio d'arte: suo padre è infatti Velio Gualazzi, che insieme ad Ivan Graziani formava gli Anonima Sound. In attività dal 2005, il musicista ha inciso quattro album nella sua carriera (Love Outside the Window nel 2005, Reality and Fantasy nel 2011, Happy ... Leggi la notizia su blogo

