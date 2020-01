Repubblica: Fabian Ruiz via a gennaio, se il Real Madrid farà la sua offerta (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’etichetta di intoccabile per Fabian Ruiz è sparita ormai da due mesi, scrive oggi Repubblica e proprio per questo poterebbe essere lui il primo a subire gli effetti della rivoluzione del Napoli. La flessione delle sue prestazioni è stata evidente e quindi adesso rischia di finire in panchina, a meno che il Real Madrid non decida di anticipare l’offerta che ha in mente di presentare a giugno per portarlo subito al Santiago Bernabeu. Il feeling tra lo spagnolo e il Napoli è ai minimi termini e l’ipotesi di una cessione è diventata probabile. La promessa spagnola non è riuscita a esprimersi in questo campionato e non è questione di ruoli dal momento che le sue prestazioni sono state deludenti sia con Ancelotti che con Gattuso Una maxi-offerta da 70-80 milioni potrebbe convincere De Laurentiis L'articolo Repubblica: Fabian Ruiz via a gennaio, se il Real Madrid farà la sua ... Leggi la notizia su ilnapolista

