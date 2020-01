Protesi su misura salva la vita di una donna al Policlinico Federico II (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una Protesi su misura, realizzata in maniera non tradizionale ed impiantata su una donna di 79 anni, ha permesso di salvarle la vita: la donna è affetta da aneurisma iuxta-renale, ed era già stata sottoposta in passato ad interventi. Per la prima volta, è stata realizzata una Protesi "ad hoc" per il suo particolare caso: e dopo due giorni di degenza post-intervento, è tornata a casa e gode di ottima salute. Leggi la notizia su napoli.fanpage

