Niger, respinto attacco dei jihadisti

Uomini armati,descritti come terroristi, hanno attaccato un campo militare in, vicino al confine con il Mali e sono stati respinti.Il bilancio è di 63 terroristi e altre 25 persone uccise (fra cui forse anche dei militari) e sei feriti. Lo comunica il ministero della Difesaino. L', che ha preso a bersaglio il campo di Chinegodar, segue di un mese quello al campo di Inate.Gli assalitori "sono giunti a bordo di diversi veicoli e di moto", ma sono mettessi in fuga verso il confine con il Mali,(Di venerdì 10 gennaio 2020)