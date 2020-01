News Uomini e Donne, Costanzo: “Tina aggressiva? Fa parte del personaggio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tina Cipollari di Uomini e Donne troppo aggressiva? L’opinione di Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo ha una sua rubrica settimanale sul magazine Nuovo in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano. E in quest’ultimo numero una lettrice ha voluto scrivere al marito di Maria De Filippi per criticare duramente Tina Cipollari. Secondo la signora, infatti, l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe ultimamente un atteggiamento sempre troppo aggressivo. Per tale ragione la lettrice ha anche colto la palla al balzo per domandare al giornalista se questo suo temperamento possa essere una conseguenza della sua dieta. A quel punto Maurizio Costanzo non ha escluso che questa dieta possa aver aumentato la sua irritabilità. Successivamente ha anche confessato: “Secondo me il fare piccato di Tina Cipollari fa parte del suo personaggio…” Uomini e ... Leggi la notizia su lanostratv

