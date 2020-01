Napoli, diventò invalido per malasanità: ora che è morto la famiglia vuole giustizia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È morto senza avere giustizia Antonio Ambrosio, ex direttore di banca napoletano che, secondo quanto riportato dalla sua famiglia, si era ritrovato invalido civile al 100% a causa di un presunto caso di malasanità. Questo è quanto denunciato presso la magistratura da moglie e figlio della vittima, tramite l’avvocato Angelo Pisani. “Il decesso è sopraggiunto dopo le lesioni subite e dopo tante sofferenze causate dalle terapie e dagli interventi necessari alla sopravvivenza”, ha dichiarato Pisani, che si occuperà di difendere il defunto Antonio Ambrosio nel processo. Processo che attualmente risulta ancora in fase istruttoria e di accertamento da parte del medico legale in relazione ad eventuali responsabilità sanitarie. “Un procedimento che oramai può servire solo come precedente affinché negli ospedali i pazienti ... Leggi la notizia su anteprima24

