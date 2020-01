Milano, interviene per sedare una lite tra fidanzatini: tranviere preso a pugni da un ragazzo 16enne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una lite a bordo del tram tra due giovanissimi fidanzati è degenerata in un'aggressione a un tranviere, intervenuto per sedarla. L'episodio è accaduto a Milano: il dipendente Atm si è preso un pugno in faccia da un ragazzo di 16 anni, poi denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. Il tranviere, portato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso o con una prognosi di sette giorni. Leggi la notizia su milano.fanpage

