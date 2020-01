Meteo Umbria: temperature sotto zero, -10,9°C a Cascia (Di giovedì 9 gennaio 2020) In Umbria la colonnina di mercurio nella notte è scesa abbondantemente sotto lo zero: la temperatura minima rilevata a Cascia è stata -10,9°C, a Castelluccio di Norcia -9,8°C. A Perugia registrati -0,1°C, a Terni -1,1°C, Foligno -4,7°C, a Gubbio -4,2°C; a Orvieto -4,2°C.L'articolo Meteo Umbria: temperature sotto zero, -10,9°C a Cascia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

