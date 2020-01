Maria De Filippi scatenata, il ballo sensuale con l’amico infiamma il web (FOTO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mancano pochi giorni al grande debutto della nuova stagione di C’è posta per te. “C’è posta per te”. Il programma capitanato da Maria De Filippi, ritornerà presto sui teleschermi di milioni di italiani. Il format è seguito da più generazioni esabato 11 Gennaio 2020 raggiungerà il suo ventennale. Infatti, era 12 Gennaio del 2000 quando la conduttrice su Canale 5 presentò la prima puntata di “C’è posta per te”. Maria De Filippi scatenata insieme a Kleidi Sono trascorsi già 20 anni da quando Maria De Filippi è andata in onda la prima volta C’è posta per te. Chi segue il programma, sa benissimo che in ogni puntata non mancano mai personaggi dello spettacolo, cantanti, e calciatori e ognuno a suo modo riesce a realizzare il sogno di qualcuno. In tanti, riescono a mettere allegria e portare sorrisi a chi purtroppo non riesce più ad apprezzare la vita L’idea di coinvolgere ... Leggi la notizia su kontrokultura

