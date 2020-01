Lissone: una pietra d’inciampo dedicata ad Attilio Mazzi, vittima dell’orrore nazifascista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 25 gennaio a Lissone andrà in scena la cerimonia pubblica in onore di Attilio Mazzi, morto nel campo di concentramento nazista di Gusen il 9 aprile 1945. In tale occasione sarà posata in via Matteotti la pietra d'inciampo a lui dedicata: una piccola lastra d'ottone su cui sarà inciso il suo nome, accompagnato dalle date di nascita e di morte. Leggi la notizia su milano.fanpage

