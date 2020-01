Justin Bieber rivela: "Ho la malattia di Lyme" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesca Galici Justin Bieber sorprende tutti e con un post su Instagram annuncia di essere affetto dalla malattia di Lyme, infezione batterica di cui soffrono anche Avirl Lavigne e Bella Hadid Ancora una volta, Instagram diventa veicolo di comunicazione per le star, che sempre più spesso affidano ai loro social gli sfoghi o le notizie importanti, bypassando uffici stampa e media tradizionali. L'ultimo in ordine di tempo è stato Justin Bieber, che poche ore fa ha comunicato tramite un post di aver contratto un'infezione batterica di lunga durata. Un post non eccessivamente lungo e nemmeno auto – commiserativo per Justin Bieber, che ha voluto trasmettere un messaggio positivo di forza e di rinascita. "Un sacco di gente continua a dire che Justin Bieber sembra una merda, un drogato ecc. Nessuno si è accorto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme e non ... Leggi la notizia su ilgiornale

