Influenza, la donna è più forte dell’uomo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le donne sono più abituate a sopportare meglio gli attacchi dei virus e più in generale sono maggiormente “attrezzate” a convivere con i malesseri rispetto all’uomo. Dipende dalla cultura, dagli impegni del gentil sesso, dalla necessità di far marciare al meglio la famiglia. Ma se si parla di Influenza, e più in generale dei virus di stagione, ci sarebbero anche vere e proprie motivazioni organiche in grado di spiegare la maggior resistenza dell’organismo femminile nei confronti dei virus. Questione di ormoni Stando alle statistiche, sta iniziando il periodo del “boom” dell’Influenza. Con il ritorno a scuola, dopo i numerosi incontri delle vacanze di Natale, i ceppi si diffondono a grande velocità da una persona all’altra. Le regole d’igiene sono sempre utili: lavarsi bene le mani e coprire bene il naso in caso di starnuti o colpi di tosse, usando fazzolettini monouso, è sempre molto ... Leggi la notizia su dilei

