Incidente stradale a Sassari: 76enne investito da un'auto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tragedia in provincia di Sassari, in Sardegna, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. La vicenda è accaduta nella frazione di La Paduledda, a Trinità d'Agultu. L'uomo deceduto si chiamava Paolo Canavese: originario di Cuneo, da molto tempo ormai viveva sull'isola. In base ad una prima ricostruzione, Canavese stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, vicino ad un'area di servizio. Improvvisamente un'auto l'ha travolto e ucciso. L'impatto è stato molto violento tanto che l'uomo ha fatto un volo di diversi metri. Incidente stradale a Sassari Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale medico del 118 e i Carabinieri. Quest'ultimi hanno immediatamente effettuato tutti i rilievi

