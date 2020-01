Il web si scaglia contro Harry e Meghan: "Volete i soldi ma non le responsabilità" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mariangela Garofano All'indomani della decisione choc dei duchi di Sussex, di abbandonare il loro status di melbri "senior" all'interno della Royal Family, il web reagisce al loro annuncio con commenti decisamente critici La decisione del principe Harry e della moglie Meghan Markle di fare un passo indietro all’interno della Royal Family e di abbandonare lo status di membri “senior”, non ha lasciato di stucco solo Buckingham Palace. Dopo l’annuncio choc, su Twitter i Sussex sono primi in tendenza da ieri sera, segno che la loro decisione ha colto di sorpresa anche i fan della coppia. Ma come hanno reagito i “commoners” inglesi e più in generale, il popolo del web? Naturalmente c’è chi ha apprezzato la loro scelta di mettere al primo posto la loro piccola famiglia, e lasciare indietro i doveri istituzionali imposti dalla famiglia reale. Ma sono stati tanti i commenti delusi ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : Tony Colombo e Tina Rispoli il web si scaglia contro perchè indossano la pelliccia (FOTO) - #Colombo #Rispoli… - KontroKulturaa : Tony Colombo e Tina Rispoli il web si scaglia contro perchè indossano la pelliccia (FOTO) - - zazoomnews : Violenza al Ruggi il web si scaglia contro l’extracomunitario: “Nessuna pietà” - #Violenza #Ruggi #scaglia #contro -