Il 17 e 18 gennaio in prima romana al Teatro Palladium “Un Principe” di Occhisulmondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Una delle versioni più emozionanti viste in questi ultimi anni del capolavoro di Shakespeare” come ha scritto qualche tempo fa il critico, autore e regista Mario Bianchi. Arriva finalmente a Roma Un Principe, lo spettacolo ispirato all’Amleto realizzato dalla compagnia Occhisulmondo, fra le realtà più interessanti della nuova scena teatrale italiana. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio al Teatro Palladium, ore 20.30, in prima romana. Nessun orpello in scena, lo spazio vuoto e 7 attori: niente di più. Fedele a una poetica fortemente incentrata sul linguaggio del corpo e sulla figura attoriale, Occhisulmondo realizza una messa in scena dell’opera più famosa del Bardo tutta concentrata sull’evocazione di un ambiente e di un momento preciso, in cui è lo spettatore stesso, insieme all’attore, a compiere l’atto creativo attraverso l’immaginazione. Da Amleto a Gertrude, da Rosencratz a ... Leggi la notizia su romadailynews

matteosalvinimi : Prima si vota e prima riusciamo a mandare a casa questi incapaci, a partire dal 26 gennaio. #26gennaiovotoLega… - IGT_official : Manca una settimana esatta alla prima puntata di #IGT e non stiamo più nella pelle!! ???? @lodocomello vi aspetta me… - Raiofficialnews : #AscoltiTv da record per #LEredità su @RaiUno. 6milioni di spettatori per #SolitiIgnoti. #VieniDaMe e… -