Gli account falsi dei politici su TikTok sono un problema (Di giovedì 9 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Fingersi qualcun altro online non è di certo un fenomeno nuovo, e certificare gli account ufficiali è diventato nel tempo una prerogativa di quasi tutte le piattaforme social. Tutte, sembra, fatta eccezione per TikTok, una delle pochissime app di proprietà cinese che hanno raggiunto il successo al di fuori della Cina per ottenere una grande fortuna globale fra gli adolescenti. E dalla quale i politici cercano di tenersi distanti proprio per motivi di sicurezza (alcuni, fra l’altro, emersi proprio qualche giorno fa). Nonostante ciò, molti account falsi di personaggi politici continuano a circolare su TikTok, e distinguerli dagli originali è tutt’altro che facile. Come scrive Bloomberg in un approfondimento, non basta l’aggiornamento delle policy di sicurezza di qualche giorno fa a risolvere la questione. Seppur segni un passo in avanti, l’argomento è infatti ancora ... Leggi la notizia su wired

