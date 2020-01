Gf Vip, è già triangolo: Licia Nunez, Imma Battaglia e il tradimento con Eva Grimaldi (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'attrice, nel cast del reality, ha avuto una lunga relazione con l'attivista Lgbt, che a detta sua l'avrebbe tradita con... Leggi la notizia su today

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - sanloml : scusami ma ?? perché ti lamenti e dici questo? like andrai ad un sacco di tappe e se non sbaglio hai anche il vip a… - Noovyis : (“Rischia l’eliminazione”. GF Vip, è già bufera sul concorrente big: “È gravissimo”) Playhitmusic -… -