GF Vip, colpo di scena: arriva Serena Enardu e spiazza tutti su Pago. Poi l’annuncio di Signorini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sorpresa al GF Vip 4: c’è pure Serena Enardu. Il suo ex compagno, Pago, è tra i concorrenti e non sa nulla della presenza di Serena in studio, da Alfonso Signorini. Nessuno lo sapeva. Il conduttore l’ha accolta in studio poco prima di far entrare il cantante nella Casa. Emozionatissima, l’ex tronista di Uomini e Donne che a Temptation Island Vip ha chiuso la relazione con Pago dopo quasi 7 anni d’amore, si è confessata con Signorini e il pubblico del GF Vip. “Di punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Oggi sono molto più lucida, ma alcuni punti sono rimasti in sospeso con Pago. Noi ci siamo incontrati appena finito Temptation Island Vip. Eravamo stravolti, per due giorni di fila ci siamo visti. Quei confronti non sono stati utili però. Io fino a poco tempo fa non ammettevo di aver sbagliato. Ora ho capito…”. (Continua dopo la foto) Poco dopo il video di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, è subito colpo di scena: aperto il televoto per stabilire se Serena Enardu potrà entrare in Casa e ragg… - BlitzQuotidiano : Grande Fratello Vip, Serena Enardu in studio per Pago. Colpo di scena nella prima puntata - news_confusenet : Grande Fratello Vip, Serena Enardu in studio per Pago. Colpo di scena nella prima puntata -