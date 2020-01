Don Pascal Manca, condannato in Cassazione per violenza sessuale su minori (Di giovedì 9 gennaio 2020) Confermata in Cassazione la condanna a 8 anni di carcere per Don Pascal, il parroco di 47 anni di Nuraminis, comune italiano in provincia del Sud Sardegna. La notizia, diffusa da L’Unione Sarda, vede il religioso condannato al carcere e al risarcimento delle vittime per violenza sessuale su minorenni. Don Pascal, la Cassazione conferma il carcere Un caso particolarmente delicato quello che ha riguardato Don Pascal Manca, il prelato di 47 anni accusato di violenza sessuale su minorenni. Il verdetto è arrivato direttamente dai giudici della Corte Suprema, riporta L’Unione Sarda, terza sezione penale. Secondo i giudici che hanno ascoltato i testimoni, alcuni dei ragazzini della casa parrocchiale di Mandas, quanto da loro raccontato corrisponderebbe al vero e avrebbe messo in luce il modus operandi del religioso. Sonniferi nell’acqua prima degli abusi Secondo quanto riportato ... Leggi la notizia su thesocialpost

