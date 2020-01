Coppa Italia, Torino ai quarti con fatica (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' il Torino la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Ha battuto 6-4 ai rigori il Genoa dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. Una partita tiratissima, con tante occasioni da entrambe le parti. Bene la squadra di Nicola, che sembra aver ridato anima e gioco ai rossoblu'; combattivi i granata in dieci nei supplementari per l'espulsione di Meite' e con tante assenze. Decisivo Sirigu, che ha parato l'ultimo rigore, calciato da Radovanovic. Poi Berenguer ha segnato, con il 'cucchiaio', quello della vittoria. Mazzarri ha lasciato a riposo Izzo e Nkoulou affidandosi a Bonifazi, Djidji e Bremer, tamponando l'assenza dello squalificato Verdi con Berenguer dietro Zaza e Belotti. Nicola ha lanciato Favilli al centro dell'attacco, supportato nel sistema quasi speculare a quello granata da Cassata e Agudelo.Ad uscire meglio dagli spogliatoi e' stato il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

