Coppa Italia 2020: il Torino batte il Genoa 6-4 dopo i calci di rigore e vola ai quarti di finale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Torino è la prima squadra qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio 2019-2020. La squadra allenata da Walter Mazzarri si è sbarazzata ai calci di rigore del Genoa con il punteggio complessivo di 6-4 (1-1 dopo 120′) nel primo ottavo di finale della manifestazione, disputato allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Decisiva la parata di Salvatore Sirigu sul quarto rigore Genoano calciato da Radovanovic per spezzare l’equilibrio, mentre il gol della sicurezza è stato firmato subito dopo con grandissima freddezza dallo spagnolo Alejandro Berenguer. Adesso Belotti e compagni attendono la vincente di Milan-Spal al prossimo turno. I Genoani partono meglio dai blocchi e si fanno vedere con continuità nella metà campo avversaria fino a trovare dopo 14′ il gol del vantaggio con Favilli, abile nel trovare l’angolino basso a destra ... Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : 120 CANDELINE PER LA LAZIO ?????? ???? x2 Scudetti ??x7 Coppe Italia ??x5 SuperCoppe Italiane ??x1 Coppa delle Coppe ??x1… - JuventusTV : La 5?° puntata di Wonder Women ?? Il ritorno in campo di Cecilia #Salvai ?? Una passeggiata a Torino insieme a… - LegaBasketA : ??Non perderti nemmeno un secondo della Zurich Connect #LBAF8! Su -