Cagliari | Cigarini soffre il pressing costante della Juventus

Cigarini e il Cagliari hanno sofferto il costante pressing della Juventus. I bianconeri hanno sporcato la prima costruzione dei sardi Contro il Cagliari, la Juventus è stata corta e compatta come non si vedeva da tempo. Il pressing e la riaggressione hanno schiacciato la formazione sarda, che non è riuscita a risalire. Come ammesso da Maran, il grosso merito della Juventus è stato quello di sporcare costantemente la prima costruzione avversaria. Un esempio nella slide sopra. Il terzino, pressato da Matuidi, ritorna al centro per servire Cigarini, ma Rabiot è già pronto per andare ad aggredire il vertice basso avversario. La Juventus recupera palla in avanti senza fare respirare il Cagliari.

