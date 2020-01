Alessia Marcuzzi Instagram, lato B da urlo alle Maldive: il commento inaspettato di Rudy Zerbi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi stavolta si è davvero superata: lo scatto bollente su Instagram, realizzato alle Maldive, dove la conduttrice ha scelto di trascorrere le festività natalizie, ha fatto impazzire tutti. E quando scriviamo tutti, intendiamo proprio tutti. Tra coloro che hanno commentato positivamente anche Rodolfo Zerbi, detto Rudy, personaggio televisivo, produttore discografico e disc jockey italiano, conosciuto soprattutto per programmi come Tu si que vales e Maurizio Costanzo show. Alessia Marcuzzi Instagram, lato B da urlo alle Maldive: il commento inaspettato di Rudy Zerbi La conduttrice de Le Iene Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo una foto audace che mette in evidenza il suo fisico sbalorditivo. La 47enne romana ha sfoggiato una silhouette incredibile, capace di far impallidire qualsiasi ventenne. In evidenza il lato B che pare scolpito nel marmo tanto è perfetto. La ... Leggi la notizia su urbanpost

