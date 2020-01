Addio per Lorenzo Riccardi: la brutta tegola per l’ex tronista di Uomini e Donne [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ivan Gonzalez al posto di Lorenzo Riccardi al GRande Fratello Vip 4 Per settimane sul web girava voce che nella quarta edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe entrato un’ex tronista di Uomini e Donne. In primis era stato fatto il nome di Lorenzo Riccardi. Ma il conduttore e giornalista Alfonso Signorini e gli autori del reality show hanno optato per un altro ex volto del Trono classico. Stiamo parlando del modello spagnolo Ivan Gonzalez che, a poche ore dall’ingresso nella casa di Cinecittà si è fatto immortalare su IG completamente nudo e FOTOgrafato di schiena. La popolarità grazie al Trono classico di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha trovato la sua popolarità all’interno del dating show di Maria De Filippi. Inizialmente è entrato nel Trono classico come corteggiatore e successivamente come tronista con tanto di scelta. Dopo Uomini e Donne il ragazzo ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

