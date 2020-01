A Uomini e Donne arriva un nuovo tronista: per Daniele dopo il GF c’è il trono (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri sui social era circolata questa notizia e oggi è stata confermata direttamente dalla redazione di Uomini e Donne che su Witty ha pubblicato il video di presentazione del nuovo tronista . Come saprete in queste ore Giulio Raselli farà la sua scelta per cui urga avere un nuovo tronista ed ecco che direttamente dal Grande Fratello arriva Daniele dal Moro, per la gioia di Barbara d’Urso insomma ( anche se come succede poi da anni, nei programmi di Carmelita non si può parlare di quelli mariani). In ogni caso, tornando alle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi abbiamo visto il video di presentazione di Daniele. “Mi conoscete ho fatto il Grande Fratello” ha detto l’ex concorrente del Gf nel suo video di presentazione. Da qualche mese Daniele è single dopo aver avuto una relazione turbolenta con la vincitrice dell’ultima edizione Nip del programma. Daniele e ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

