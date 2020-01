Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano l’iran risponde gli Stati Uniti una pioggia di missili ha colpito nella notte alcune basi americane in Iraq Tirana rivendicato l’attacco parlando almeno di 80 vittime ma per gli Stati Uniti e l’iraq non ci sono state vittime perché lei abbiamo dato uno schiaffo ma non è finita Trump attività fin qui tutto bene nelle stesse ore a terra non Boeing 737 della Ucraina Airlines precipitato subito dopo il decollo a bordo c’erano 176 passeggeri nessuno è sopravvissuto le prime informazioni parlano di un problema tecnico escluso l’attacco terroristico di un terremoto di magnitudo 4,5 della scala Richter ha colpito una zona dell’Iran vicino un impianto nucleare secondo l’istituto Geofisico americano ... Leggi la notizia su romadailynews

MediasetTgcom24 : Stasera al #TG4, condotto da Giuseppe Brindisi, tutte le ultime notizie dalla politica, esteri, cronaca e società.… - SkyTG24 : #IranvsUSA Tutti gli aggiornamenti sulla crisi tra i due Paesi nel nostro Live ?? - La7tv : #omnibus Le ultime notizie dall'Iraq dove forze iraniane hanno attaccato le forze degli Stati Uniti d'America. Alme… -