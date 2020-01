Ucraina, Zelensky: non speculate su incidente aereo in Iran (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Kiev, 8 gen. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in guardia in un post dalle speculazioni sull’incidente occorso all’aereo passeggeri ucraino vicino a Teheran, proprio mentre partivano i bombardamenti Iraniani sulle basi Usa in Iraq. “Chiedo a tutti di non speculare e presentare teorie non confermate sull’incidente”, ha scritto su Facebook, mentre ha interrotto una vacanza in Oman ed è tornato in Ucraina. Zelensky ha ordinato la creazione di una squadra di crisi per gestire le conseguenze dell’incidente. Leggi la notizia su notizie

P_risks : RT @agenzia_nova: #Ucraina: #Zelensky, evitare speculazioni e ipotesi affrettate sull'incidente del Boeing 737 a Teheran. La dichiarazione… - agenzia_nova : #Ucraina: #Zelensky, evitare speculazioni e ipotesi affrettate sull'incidente del Boeing 737 a Teheran. La dichiara… - amaryllide1 : RT @bordoni_saker: Dice la presidenza Ucraina che Zelensky è in Oman, mica per ferie, ma per incontri di alto livello, finalizzati a non me… -