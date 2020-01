TikTok, falla nella sicurezza. Dati degli utenti a rischio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) falla nella sicurezza di TikTok, a rischio i Dati personali degli utenti. L’errore è stato corretto e basta aggiornare l’app per mettere a sicuro il profilo. Anche TikTok è alle prese con i primi problemi legati alla sicurezza e alla tutela della privacy. Stando a quanto scoperto dai ricercatori di Check Point Research, la popolare chat cinese sarebbe alle prese con una falla che metterebbe a repentaglio al sicurezza dei Dati personali degli utenti. TikTok, falla nella sicurezza. Dati degli utenti a rischio A scoprire la falla sono stati i ricercatori della Check Point Research che hanno portato alla luce il problema legato alla sicurezza dei Dati degli utenti di TikTok. Gli hacker avrebbero avuto la possibilità di caricare video, cancellare quelli presenti ed entrare in possesso di Dati riservati degli utenti come il nome, il cognome e l’indirizzo mail ... Leggi la notizia su newsmondo

