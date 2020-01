Suicida in metro a Roma, aveva 15 anni: prima di gettarsi sui binari ha detto addio agli amici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) aveva solo quindici anni la ragazzina che ieri mattina si è gettata sui binari della metro Ponte Lungo a Roma. Secondo quanto si apprende, avrebbe detto addio ai compagni di classe che in quel momento erano con lei sulla banchina e poi si è gettata sui binari. Non sono ancora note le cause del gesto estremo. Ha solo quindici anni la ragazza che questa mattina è morta dopo essersi lanciata sotto un treno della fermata della metro A Ponte Lungo. La giovane si trovava sulla banchina con degli amici: secondo quanto emerso, si sarebbe girata dicendogli addio, poi si è gettata sotto il convoglio in arrivo. Inizialmente si era detto che la vittima aveva tra i 30 e i 40 anni, ma poco fa è stato confermato che a gettarsi sui binari è stata una ragazzina di appena quindici anni. Non si conoscono le motivazioni che l’hanno portata al gesto estremo: sul caso indaga la polizia, che dovrà ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

