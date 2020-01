Strage di bestiame in Abruzzo. Ecco la mafia dei pascoli. Ritrovate 140 carcasse di ovini coi microchip divelti. Il gregge lasciato in alta quota a morire di stenti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Morie di ovini, microchip seminati sui prati e pastori locali in via d’estinzione. Ma non è tutto. C’è pure il caso della docente dell’Università dell’Aquila, Lina Calandra, alla quale è stato “consigliato” di cambiare progetto mentre provava a fare luce sulla mafia dei pascoli. Il caso è scoppiato in Abruzzo, a Lucoli, il comune con la più vasta area di pascolo in Italia, dopo l’ennesima moria di pecore. Circa 140 capi di bestiame straziati in una valletta di una frazione del piccolo centro dell’Aquilano. Altro che vittime di un branco di lupi, come qualcuno ha ipotizzato. Secondo Rossano Soldati, ex amministratore di Lucoli, gli animali sarebbero morti di stenti. La prova? Un ginepro rosicchiato dalle pecore in preda ai morsi della fame. AFFARI SPORCHI. Un episodio che getta nuove ombre sul sistema dei pascoli abruzzesi, migliaia di ettari di prati che fanno gola alle società del ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

