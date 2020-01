Se l’Iran punta ai droni per vendicare la morte di Soleimani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La morte del generale Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio e causata da un attacco americano nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, in Iraq, ha riaperto numerosi interrogativi sui rapporti (già tesi) tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Iran. La decisione dell’ex tycoon di attaccare ed eliminare uno dei più importanti strateghi militari dell’area, nonché guida delle milizie al Quds, il corpo speciale delle Guardie rivoluzionarie, incaricato di compiere azioni militari all’estero, ha provocato la prevedibile reazione della Repubblica islamica. Che, tramite la Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato ritorsioni per vendicare la morte di una delle sue più brillanti personalità. E, se fino a due giorni fa, l’allarme era per un’azione cyber, nelle ultime ore la preoccupazione è tutta concentrata sui rischi di un attacco con i ... Leggi la notizia su it.insideover

