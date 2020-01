Rita Pavone risponde alle critiche dopo la convocazione a Sanremo 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rita Pavone dopo 48 anni di distanza parteciperà a “Sanremo 2020” infatti la cantante non si aspettava di essere di nuovo sul palco dell’Ariston. Via social sono arrivate le critiche e la Pavone sui social dice: “E’ un rischio che sapevo di correre, ma come diceva Charlie Chaplin, preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è cio’ che gli altri pensano di te”. “A Sanremo vedrete una nuova Rita Pavone”: “Ho 74 anni, ma la mia voce non l’ha ancora capito. E dato che il tempo non si è accorto dell’errore, io vado avanti per la mia strada. Tutti hanno il diritto di dimostrare le proprie capacità. La modestia non deve essere ipocrisia e io so di avere ancora una gran bella voce”, ha dichiarato. All’Ariston sarà presente con il brano ... Leggi la notizia su people24.myblog

