Reddito di cittadinanza 2020: sospensione a febbraio, ecco chi rischia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza 2020: sospensione a febbraio, ecco chi rischia Come vi abbiamo anticipato e avevamo già scritto in precedenti occasioni, tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza c’è chi rischia la sospensione dell’erogazione in caso di mancato aggiornamento dell’Isee 2020. Il discorso è identico anche per chi percepisce la pensione di cittadinanza o il bonus bebè. Reddito di cittadinanza, strumenti a disposizione per la DSU L’aggiornamento dell’Isee per l’anno 2020 prevede la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nella quale sono considerati vari elementi e diversi parametri. Ricordiamo tra questi la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale. Molti i canali tramite cui è possibile la compilazione della DSU: ci si può recare presso un CAF o, tra gli strumenti disponibili, ... Leggi la notizia su termometropolitico

matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… - Fontana3Lorenzo : ?? INCREDIBILE?? A Piove di Sacco nel padovano, appena l’impiegata gli ha comunicato che i soldi del reddito di ci… - Mov5Stelle : Chissà perché Tv e giornali accendono i riflettori solo sulle anomalie rappresentate dai furbetti (prontamente puni… -