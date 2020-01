Perché abbreviare 2020 in “20” può essere pericoloso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È consigliabile non abbreviare nei documenti l’anno 2020 con 20, come si faceva per tutti gli altri passati. Come mai? Il rischio potrebbe essere la truffa o comunque la modifica di documenti importanti, come assegni, mutui, compravendite. A diffondere l’avviso via social è stato un dipartimento di Polizia del Maine e subito è diventato virale, dopo essere stato condiviso da numerosi siti americani. This is sound advice and should be considered when signing any legal or professional document. It could potentially save you some trouble down the road.Meme credited to George E. Moore Law Office, LLC. Posted by East Millinocket Police Department on Wednesday, January 1, 2020 Gli agenti del Maine hanno specificato di aver pubblicato il post come «avviso di precauzione fornendo ai cittadini della nostra piccola comunità un’informazione da considerare. Naturalmente ... Leggi la notizia su vanityfair

