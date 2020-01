Omicidio con aggravante antisemita a Parigi: niente processo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il terribile Omicidio risale alla notte tra il 3 e il 4 Aprile 2017. Kobili Traoré, 27 anni, scavalcò il balcone della sua vicina, Sarah Halimi, 67 anni, situato al terzo piano di una palazzina a Belleville, quartiere di Parigi nella zona orientale della città. Traoré, musulmano, famiglia originaria del Mali, svegliò la vicina di casa al grido di Allah Akbar, la massacrò di botte recitando versi del Corano e la gettò dalla finestra. Ai poliziotti che lo fermarono disse: “Ho ammazzato lo sheitan, il diavolo”. Al termine del processo i giudici stabilirono che fu Omicidio con l’aggravante antisemita. L’assassino però non sarà processato: “Non era in grado di intendere e volere. Ha agito in preda a un accesso di delirio dopo aver consumato cannabis”. Questa decisione è stata presa durante la corte di appello di Parigi dopo sette perizie psichiatriche. La ... Leggi la notizia su notizie

