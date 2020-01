L’ultima figlia di Gheddafi pronta a combattere per la Libia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 43 anni, il velo poggiato sui capelli e lo sguardo fiero, Aisha, avvocatessa libica, attivista per i Diritti Umani e unica figlia superstite del defunto Colonnello Muammar Gheddafi, torna sotto i riflettori il 3 gennaio 2020 con una dichiarazione rivolta al suo popolo. Dopo diversi anni di silenzio, la delfina dell’ex rais libico ha rilasciato, dall’Oman – dove è rifugiata dal 2015 insieme alla madre Safia Farkash – una dichiarazione ai suoi connazionali, prontamente diffusa dai media rimasti fedeli al precedente regime della Gran Giamahiria Araba Libica. Al centro del mirino vi sono le mire espansionistiche della Turchia di Recep Tayyip Erdogan il quale, a seguito del voto del Parlamento di Ankara del 2 gennaio ultimo scorso, ha inviato in Libia un contingente militare in sostegno al governo di Tripoli guidato da Fayez al-Sarraj. Nel messaggio rilasciato, Aisha Gheddafi si ... Leggi la notizia su it.insideover

