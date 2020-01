Luigi Favoloso scomparso, spunta una nuova pista: “Ha letto i miei messaggi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Pomeriggio 5 l’amica Veronica Satti, conosciuta nella casa del Grande Fratello, ha mostrato gli ultimi messaggi inviati a un presunto cellulare di Luigi Favoloso. “Ci sono le spunte blu, ha letto, ma non ha risposto», ha spiegato la figlia di Bobby Solo. E durante il programma si è dunque tornati sul mistero dell’attivazione di una sim libanese. Si parla in queste ore di allontanamento volontario, ma la mamma – Loredana Fiorentino – ha sporto denuncia di scomparsa. Intanto, in queste ore sono emerse altre segnalazioni: alcune persone sosterrebbero di essere state raggirate dal trentenne ex gieffino, dandogli denaro in cambio di popolarità sui social, fino alla possibilità che abbia attivato «una sim libanese”. Continua dopo la foto Veronica Satti ha spiegato di avere un modello di cellulare che le permette di capire se un suo contatto ha cambiato numero di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

